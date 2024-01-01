القوات الروسية تسقط 46 مسيرة أوكرانية ومقاتلة سو-27

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة من طراز "سو-27" و46 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيليكوألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك طائرة من طراز "سو -27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي خاركوف وخيرسون، وجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين".

وتابع البيان "تم اعتراض 16 صاروخا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من طراز "أورجان".

وقال البيان "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة "دنيبر"، تم تحييد أكثر من 35 عسكريا وخمس مركبات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة من طراز "إم-109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع من طراز "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز "ميستا-بي"، ومدفعي ذاتي الحركة من طراز "جفوزديكا".

وأضاف البيان "في اتجاه كوبيانسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريا ومركبة قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبتين".