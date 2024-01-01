كوريا الجنوبية تتعهد بأداء دورها بمسؤولية كعضو منتخب في مجلس الأمن

تعهدت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بالقيام بدورها "بمسؤولية" للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات العالمية المهددة للسلام والأمن، وذلك في بداية ولايتها، التي تستمر عامين كعضو منتخب في مجلس الأمن.

حصلت كوريا الجنوبية على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي في يونيو من العام الماضي بأغلبية 180 صوتًا من 192 دولة عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وستصبح عضوا في المجلس، وهو أحد الأجهزة الرئيسية الستة بالأمم المتحدة، حتى عام 2025، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويعد مجلس الأمن المسؤول الأول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك التعامل مع النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم. وهو الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تتمتع بسلطة إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء.

وهذه هي المرة الثالثة التي تصبح فيها كوريا الجنوبية واحدا من الأعضاء العشرة المنتخبين بالمجلس.

وسلطت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، الضوء على دور مجلس الأمن الدولي في وقت يصبح فيه من الصعب بشكل متزايد على المجلس التحدث "بصوت واحد" بشأن القضايا الدولية الكبرى.

"ويواجه مجلس الأمن صعوبات... بسبب الصراعات بين الأعضاء الدائمين والمواجهات بين التكتلات. ونتيجة لذلك، أصبح من المهم أن يتفق العشرة أعضاء المنتخبين مثل كوريا الجنوبية لإقناع الأعضاء الدائمين وإيجاد مخرج"، وفقا للوزارة.

وأضافت "خلال العامين المقبلين، سنلعب دورا مسؤولا في ضمان استجابة مجلس الأمن بفعالية للقضايا الكبرى التي تهدد السلام والأمن الدوليين، مثل قضية كوريا الشمالية، والأزمة الأوكرانية، والقضية الفلسطينية الإسرائيلية".

بالإضافة إلى ذلك، ستساهم كوريا الجنوبية في تعزيز أجندة الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام وبناء السلام وقضايا المرأة والسلام والأمن، والتهديدات الأمنية الناشئة، بما في ذلك الأمن السيبراني والأمن المناخي، وفقا للوزارة.

وقد سبق لكوريا الجنوبية أن حصلت على عضوية المجلس غير الدائمة في عامي 1996 و1997، وعامي 2013-2014.

من العشرة مقاعد، يتم تخصيص ثلاثة مقاعد غير دائمة لدول أفريقيا، ومقعدين لآسيا، ومقعد لأوروبا الشرقية، ومقعدين لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واثنين آخرين لأوروبا الغربية ومناطق أخرى.

وقد تم انتخاب الجزائر وسيراليون وسلوفينيا وجويانا كأعضاء جدد غير دائمين إلى جوار كوريا الجنوبية لولاية 2024-2025.