كتائب المجاهدين تستولي على أسلحة ومعدات للجيش الإسرائيلي بعد معارك ضارية في غزة

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أعلنت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" يوم الأحد حصولها على غنائم معاركها من أسلحة ومعدات من الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونشرت "كتائب المجاهدين" مشاهد للأسلحة والمعدات التي استولت عليها بعد معارك ضارية في قطاع غزة.

وأكدت في السياق أنها وخلال المعارك تمكنت من قتل وإصابة جنود إسرائيليين في محاور القتال المختلفة.

وكانت "كتائب المجاهدين" قد نشرت الأحد مقطع فيديو يوثق استهداف تجمعات آليات وجنود إسرائيليين بالصواريخ وقذائف الهاون في محاور التقدم في مدينة غزة.



من جهتها أعلنت "ألوية الناصر صلاح الدين" أنها أطلقت قذيفتي "R.P.G" نحو قوة إسرائيلية راجلة شرق مخيم البريج وأوقعت فيها إصابات مباشرة.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 شهيدا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا في صفوف ضباطه وجنوده إلى 506 قتلى.