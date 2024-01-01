 نائب رئيس جامعة بنها يوجه بتوفير سبل الراحة لأداء الطلاب الامتحانات ببيئة مناسبة - بوابة الشروق
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نائب رئيس جامعة بنها يوجه بتوفير سبل الراحة لأداء الطلاب الامتحانات ببيئة مناسبة

محمود عواد
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 5:23 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 5:23 م

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بمقر الجامعة بالعبور، حيث رافقه الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الأكاديمي لمقر الجامعة بالعبور.

واطمأن نائب رئيس جامعة بنها، خلال الجولة، على حسن سير العملية الامتحانية، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة، وتواجد الأساتذة للرد على تساؤلات واستفسارات الطلاب، فضلًا عن تواجد الأطباء بالإدارة الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان بتوافر كل سبل الراحة والرعاية بتواجد بيئة آمنة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

وأضاف أن الامتحانات مستمرة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها من أول شهر يناير الجاري حتى نهاية الشهر، مع مراعاة كل الإجازات الرسمية خلال فترة الامتحانات.


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