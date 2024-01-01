 المتحدث باسم توني بلير: لم يناقش تهجير الفلسطينيين ولن يفكر حتى في ذلك - بوابة الشروق
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المتحدث باسم توني بلير: لم يناقش تهجير الفلسطينيين ولن يفكر حتى في ذلك

تل أبيب - معا
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 12:33 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 12:33 م
قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إن التقارير التي تفيد بأن بلير متورط في تهجير الفلسطينيين من غزة هي ببساطة غير صحيحة. ولم يكن هناك أي نقاش حول هذا الأمر، وإذا طرحت هذه القضية أمام مجلس الأمن "لن يفكر حتى في مثل هذا الشيء".

وكانت قالت قناة 12 الإسرائيلية الأحد، إن بلير سيترأس طاقماً يعمل على إقناع دول أوروبية باستقبال لاجئين من قطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن بلير وصل إلى تل أبيب الأسبوع الماضي، والتقى بكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس في اجتماعات لم يتم الكشف عنها بشكل رسمي.

وبحسب القناة، فإن الهدف من هذه الزيارة هو أن يكون مبعوث سيتوسط فعلياً بين الرغبات الإسرائيلية في "اليوم التالي" بعد الحرب على قطاع غزة، وبين الدول العربية المعتدلة، ودراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم.

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