الاحتلال يعتقل 32 فلسطينيا من الضفة الغربية والحصيلة ترتفع لـ4910 منذ 7 أكتوبر

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 32 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم والدة الشهيد أحمد عليان من القدس.



وأضافت المؤسستان الفلسطينيتان، أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة قطنة/القدس، والتي طالت 12 مواطناً على الأقل، أفرج عن مجموعة منهم لاحقاً، بينهم سيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة، بعد عملية تحقيق ميداني، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: نابلس، الخليل، بيت لحم، طولكرم، ورام الله.



ونوهتا بأن «قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين».



وأعلنتا عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، إلى نحو 4910، منوهة أن «هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن».



وأشارتا إلى أن «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا».





