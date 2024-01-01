التموين: ميكنة قواعد بيانات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع بـ750 مليون جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة بمجال تجارة السلع الغذائية بقيمة 750 مليون جنيه لـ6 شركات، بإجمالي 1401 موقع.

وأوضحت الوزارة - في تقريرها السنوي اليوم الاثنين، أن هذه المواقع شملت 881 مجمعًا و515 مخزنًا و5 إدارات، وتضمنت الشركات "القابضة، والنيل للمجمعات الاستهلاكية، والأهرام للمجمعات الاستهلاكية، والعامة للجملة، والشركة المصرية لتجارة الجملة والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية".

وتابعت أن المشروع يهدف لزيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة، وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع، ويوفر لمتخذي القرار جميع التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

وأضافت أنه في إطار مشروع (جمعيتي) تم الانتهاء من المرحلة الرابعة والبدء في المرحلة الخامسة ليصل عدد المنافذ المفتتحة 8214 منفذًا جديدًا حتى عام 2023 توفر 24642 فرصة عمل، حيث شملت المنافذ التي تم افتتاحها 497 منفذًا جديدًا خلال 2023.

ولفتت إلى أن المشروع يستهدف تغطية القري الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص عمل وتقليل البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلًا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى جميع أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، أشارت إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع بجميع محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبين، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع 72 سيارة حمولة 5 أطنان، و61 سيارة حمولة 1.5، و 134 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

وفيما يتعلق مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخازن وثلاجات التجميد، نوهت بأنه تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعًا حتى عام 2023 والتي تعمل على توفير جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه يأتي ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.