الموسيقار هاني فرحات يحصل على الجنسية السعودية

حصل الموسيقار المصري هاني فرحات على الجنسية السعودية خلال حفل «ليلة نجمات العرب»، الذي أًُقيم بالمملكة في رأس السنة، وسلّمه الجنسية المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.



وقال الموسيقار هاني فرحات: "شكرا للمملكة العربية السعودية، وشكرا لسيدي الأمير محمد بن سلمان، وللملك، وللمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه لأنه دائما في ضهر الفن".

بدأ النصف الثاني من حفل «نجمات العرب»، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية، ويضم كوكبة كبيرة من نجمات الوطن العربي.

وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.