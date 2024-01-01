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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد 3 لبنانيين بغارة للكيان الإسرائيلي على جنوبي لبنان

وكالة قنا
نشر في: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:46 م | آخر تحديث: الإثنين 1 يناير 2024 - 11:46 م

استشهد 3 لبنانيين، جراء قصف الكيان الإسرائيلي، لبلدة كفركلا، جنوب لبنان.

وأفادت مصادر ميدانية بأن قصف الكيان الإسرائيلي لا يزال مستمرا لأطراف الضهيرة، البطيشية، لبونة بين الناقورة وعلما الشعب، وعين الزرقه وادي بو هريسه في طير حرفا، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في الأجواء، لا سيما فوق الناقورة وعلما الشعب في القطاع الغربي.

كما نفذت طائرات حربية تابعة للكيان الإسرائيلي، عدوانا جويا، حيث استهدفت بغارة المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس ومدينة بنت جبيل، ملقية صاروخين من نوع جو - أرض على المنطقة أحدث انفجارهما دويا قويا تردد في أرجاء المنطقة، وكانت المنطقة ذاتها تعرضت في وقت سابق من اليوم لغارة أيضا.

جدير بالذكر أنه منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، تتعرض المناطق الحدودية في جنوب لبنان لقصف مستمر من قوات الاحتلال، ما أجبر آلاف السكان على النزوح، ومغادرة أراضيهم.


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