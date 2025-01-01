تهيئة المركز الطبي بدمياط الجديدة للاعتماد ضمن منظومة التأمين الصحي

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أجرى الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، زيارة المركز الطبي العام بدمياط الجديدة، وذلك لمتابعة تفاصيل سير العمل داخل المركز، ومتابعة إجراءات مكافحة العدوى والجودة والأقسام المختلفة بالمركز، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

تفقد مخازن الأدوية بدمياط الجديدة

وأوضحت مديرية الصحة بدمياط، في بيان اليوم الأربعاء، أن الدكتور محمد بدران، تفقد مخزن الأدوية بدمياط الجديدة لمتابعة سلاسل الإمداد، وتوافر الأدوية بكميات تتناسب مع الاحتياطي اللازم لمدة أعياد الميلاد.

منظومة التأمين الصحي الشامل



وأشار "بدران"، إلى أن المركز الطبي العام بدمياط الجديدة، هو أحد المراكز التي تتم تهيئتها للاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدا لدخولها للعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعايير الجودة

وتفقد الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة

بدمياط، خلال زيارته بجولة ميدانية شملت الأقسام المختلفة بالمركز الطبي العام بدمياط الجديدة، حيث اطلع على سير العمل في العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ.

وأكد خلال الزيارة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعايير الجودة، مشددًا على توفير بيئة صحية آمنة لكل من المرضى والعاملين بالمركز.

كما ناقش مع فريق العمل بالمركز خطط تطوير الأداء وتحسين الخدمات الصحية المقدمة بما يتماشى مع المعايير المطلوبة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.

قام الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، خلال زيارته بجولة ميدانية شملت الأقسام المختلفة بالمركز الطبي العام بدمياط الجديدة، حيث اطلع على سير العمل في العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ.

وأكد خلال الزيارة أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعايير الجودة، مشددًا على توفير بيئة صحية آمنة لكل من المرضى والعاملين بالمركز.

كما ناقش مع فريق العمل بالمركز خطط تطوير الأداء وتحسين الخدمات الصحية المقدمة بما يتماشى مع المعايير المطلوبة لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل.