مصادرة أربعة أطنان من الألعاب النارية في فيينا

أعلنت السلطات في العاصمة النمساوية فيينا مصادرة 2ر4 أطنان من الألعاب النارية ليلة رأس السنة، بسبب تخزينها بشكل غير قانوني، وفقا لما أفادت به إدارة المدينة.

وتم العثور على الألعاب النارية في أحد المتاجر وعدة حافلات صغيرة ومقطورة في حي مايدلينج الشعبي.

وعلى الرغم من أن بيع المواد المستخدمة في صناعة الألعاب النارية مسموح به في فيينا، إلا أن إطلاقها محظور ضمن حدود المدينة. ومع ذلك، يتجاهل العديد من السكان هذا الحظر.

وفي ليلة رأس السنة الميلادية، تضج الشوارع والميادين في العاصمة النمساوية بأصوات الانفجارات والأضواء الساطعة للألعاب النارية غير المصرح بها.