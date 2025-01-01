بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في الجزائر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى فندق الإقامة في العاصمة الجزائرية، التي تستضيف مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد يوم الجمعة المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار هواري بو مدين على متن طائرة خاصة، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات.

وعقب الوصول إلى المطار تم إنهاء إجراءات الدخول في دقائق معدودة ثم استقلت البعثة الحافلات إلى مقر الإقامة.

وحرص مسئولو السفارة المصرية بالجزائر على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى المطار، والتوجه مع البعثة إلى مقر إقامة الفريق.