رواية غيمة أول أعمال كريم علي القاهري بمعرض الكتاب القادم

أعلنت دار العين للنشر والتوزيع عن إصدار رواية "غيمة" للكاتب كريم علي القاهري، وذلك ضمن إصدارتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56، وتعد رواية "غيمة" هي أول أعمال كريم علي القاهري.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"استحال الحي جدارا يسبب صداعا، وبات كالعارفين يحكي ويقص، وما له من لسان، بضع قصاقيص وأوراق معلقة تقول ما تحجر الألسنة عن البوح به، وسرعان ما تحول إلى مزارٍ يومي، يعلق الناس عليه خواطرهم وأحلامهم وفرحهم وحزنهم؛ بالكتابة والرسم وشتى الوسائل".

وجاءت كلمة الناشر في الإعلان:

"تعد هذه الرواية سردية جديدة في أدب الاعتراف والتطهر، حيث استغل الرجل العجوز المستر خلف "الراوِي العليم" وجود الجدار الضجة؛ فكتب الأوراق البيضاء والملونة كي يحكي ويقص ويعترف ويذرف الحقائق والأسرار.

نجح الكاتب في تدشين الحي الذي سيذهب إليه القارئ ليرى الجدار والأوراق، ويعيش ويخامر أهله وناسه وأحواله وما جرى فيه من أحداث ومقادير شلة الخمسة وصغيرهم حسن. وإن كان الحي لا واقعَ له على الخريطة فإنه مسوغ تماما بالواقعية، كما أن هذه الرواية تنتصر للفنون وتقدمها كوسيلة عُظمى وحتمية للتأثير والتعبير وإحداث الفارق".



