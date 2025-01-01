قال المرشد الإيراني علي خامئني، إن الذين اعتدوا على سوريا سيجبرون يوما ما على التراجع أمام قوة شبابها، حسب تعبيره.

وخلال إحياء ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، أضاف خامنئي أنه "إذا أقصت بعض الدول شبابها المؤمن فسيكون مصيرها مثل سوريا"، وفق قوله.

وأوضح خامئني، أن سوريا تتعرض حاليا للاحتلال من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ودول إقليمية، حسب تعبيره.

وفي سياق آخر، قال المرشد الأعلى الإيراني، إن لبنان واليمن رمز المقاومة وسينتصران والولايات المتحدة ستغادر المنطقة ذليلة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه يجب الاعتراف بأن المقاومة تعرضت لبعض الضربات لكنها مستمرة في طريقها، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وتابع عراقجي، في مقابلة له مع وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، أن إسرائيل لم تحقق أهدافها في القضاء على حماس وحزب الله والمقاومة، على حد تعبيره.

وأضاف: "القضية الفلسطينية بقيت حية رغم دفع البعض للتسوية أو الاستسلام ورغم المجازر والحصار الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي".