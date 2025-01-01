الصين ترفع أجور موظفي الحكومة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الصينية قررت زيادة الأجور بنسبة كبيرة لمجموعة واسعة من موظفي الدولة في مختلف أنحاء البلاد لأول مرة منذ سنوات، في إطار محاولات الحكومة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الأجر الأساسي للكثيرين من موظفي الحكومة زاد بمقدار 500 يوان (51ر68 دولار) شهريا على الأقل، على أن يتم تطبيق الزيادة بأثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي.

في الوقت نفسه فإن النسبة المئوية للزيادة تفاوتت بحسب قيمة الأجر الأساسي، حيث قال أحد المصادر إن الزيادة كانت في حدود 5%. وكانت أخر زيادة عامة للأجور في الصين في عام 2015 حيث زاد الأجر الشهري لحوالي 40 مليون موظف حكومي بمتوسط 300 يوان شهريا.

ويشير مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين إلى أنه تمت زيادة الأجور أيضا في عامي 2018 و2021، لكن الحكومة لم تؤكد أبدا هذه الزيادات ولم يتم الكشف عن نسبة الزيادة.

وأشارت بلومبرج إلى أن الحزب الشيوعي الحاكم لا يعلن عن الزيادات في الأجور وهو ما يجعل من الصعب تحديد نطاق المستفيدين منها ، ولكن الزيادة الأخيرة ستشمل أيضا المعلمين ورجال الشرطة وموظفي الجهاز الإداري للدولة بحسب المصادر.

وأضافت أن البعض لاحظ زيادة راتبه الشهري دون سابق إخطار، حيث قال رجل شرطة في جنوب غرب الصين إنه لاحظ زيادة راتب شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي بنحو 3500 يوان.