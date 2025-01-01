بنما تحتفل بالذكرى الـ25 لتسليم قناة بنما وسط تهديدات ترامب باستعادتها

احتفلت بنما اليوم الثلاثاء بالذكرى الخامسة والعشرين لتسلم قناة بنما من الولايات المتحدة، في وقت يهدد فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باستعادة القناة.

وأضفت وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يوم الأحد طابعا خاصا على الاحتفال، حيث كان كارتر هو من تفاوض على اتفاقية تسليم القناة عام 1999.

وقال رئيس بنما خوسيه راؤول مولينو: "في هذا اليوم المميز... نشعر بمزيج من السعادة لهذه الذكرى الـ25 لوجود القناة بين أيدي البنميين، والحزن الذي نشعر به لوفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر".

وتضمن الاحتفال لحظة صمت تكريما لكارتر، الذي توصل إلى اتفاقية التسليم مع الزعيم البنمي الراحل عمر توريخوس.

وأشاد مولينو خلال الاحتفال الرئيسي في مدينة بنما بكارتر وتوريخوس، قائلا إن "كلاهما امتلك الرؤية والنبل لاتخاذ طريق العدالة".."

وتأتي ذكرى هذا العام في الوقت الذي يعترض فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما لاستخدام الممر المائي الذي يربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وصرح بأنه إذا لم تتغير الأمور بعد توليه منصبه في أواخر يناير المقبل "فسنطالب بإعادة قناة بنما إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل وبسرعة ودون نقاش".

وأضاف ترامب أن معاهدة عام 1977 "بحماقة" أعطت القناة لبنما، لكنه لم يوضح كيف سيقوم بتنفيذ هذا التهديد.

وخلال مراسم الاحتفال، لم يعلق مولينو مباشرة على تصريحات ترامب، لكنه حاول دحض الاتهامات بأن الصين قد يكون لها تأثير كبير على القناة.