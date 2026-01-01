الصين: ضريبة حدود الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي غير عادلة وتمييزية

قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها اليوم الخميس، إن ضريبة حدود الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، "غير عادلة" و"تمييزية"، وتعهدت باتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالح البلاد.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي نشر سلسلة من المقترحات التشريعية وقواعد التنفيذ المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون، في إشارة إلى سياسة المناخ الرئيسية التي تتبناها بروكسل، والتي تفرض ضريبة على المنتجات ذات الانبعاثات الكثيفة التي تصل إلى التكتل.

ودخلت آلية تعديل حدود الكربون حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية، أن الاتحاد الأوروبي وضع قيما افتراضية مرتفعة للغاية بشأن كثافة الكربون على المنتجات الصينية، ويعتزم رفعها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقالت إن المعايير التي تحدد فعليا تكلفة الكربون التي يواجهها المستوردون على الحدود عندما لا تتوفر بيانات موثقة، لا تتوافق مع الظروف الحالية للصين أو مسار التنمية المستقبلي و"تشكل معاملة غير عادلة وتمييزية" ضد البلاد.