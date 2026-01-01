ظل مصير السيارة لكزس آي.إس غامضا لفترة من الزمن، بعد مضي 11 عاما على الجيل الحالي من هذه السيارة الرياضية ذات الأربعة أبواب وخضعت خلالها لتحديثين لمواكبة العصر.

وعندما أُعلن عن الإصدار آي.إس ألتيميت إيدشن من الطراز آي.إس 500 لعام 2025، بدا الأمر وكأنه وداع لهذا الطراز القديم. لكن شركة لكزس ذراع السيارات الفارهة في مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية قالت إن السيارة آي.إس 350 ستظل في السوق لفترة أطول بفضل تحديث جديد.

وذكر موقع كار أند درايفر المتخصص في موضوعات السيارات أن السيارة لكزس آي.إس طراز 2026 تشبه طراز العام الماضي من حيث المظهر الجانبي، لكنها تتميز بواجهة أمامية جديدة مع شبكة أمامية أعيد تصميمها تمتد حتى حافة غطاء المحرك. وتختلف التحديثات الأخرى في التصميم الخارجي باختلاف الفئات.

في الوقت نفسه تتميز السيارة آي.إس إف سبورت الرياضية بجناح خلفي جديد وملاقط مكابح حمراء، بينما تأتي فئة السيارة إف سبورت ديزاين بعجلات ألمنيوم جديدة قياس 19 بوصة. كما أُضيف لون خارجي جديد يُسمى ويند (رياح)، وهو لون رمادي بلمسات معدنية، إلى مجموعة ألوان لكزس آي.إس 2026.

أما المقصورة الداخلية للسيارة لكزس آي.إس فقد خضعت لتحديثات شاملة، حيث تم تزويدها بتقنيات مُطوّرة ومواد أكثر فخامة. وتوجد الآن لوحة عدادات رقمية أكبر حجماً قياس 3ر12 بوصة أمام السائق، كما تم استبدال شاشة المعلومات والترفيه القياسية الصغيرة مقاس 8 بوصات بوصة في طراز 2025 بشاشة أكبر قياس مقاس 3ر12 بوصة.

وأصبحت مفاتيح وأزرار التحكم في درجة حرارة المقصورة مرتبة الآن في صف واحد أسفل الشاشة المركزية، وتتميز فتحات التهوية بشكل شبه منحرف أكثر حداثة.

في الوقت نفسه زودت لكزس سيارتها آي.إس 350 لعام 2026 بمحرك ذي 6 صمامات سعة 5ر3 لتر بقوة 311 حصانا، مع ناقل حركة آلي بثماني سرعات في فئة الدفع الخلفي أو بناقل حركة ذي ست سرعات في طرز الدفع الرباعي.

في الوقت نفسه لن تطرح الشركة السيارة آي,إس 500 المزودة بالمحرك ذي 8 اسطوانات بقوة 472 حصانا.

ولم تعلن لكزس بعد عن أي معلومات حول أسعار أو توقيت إنتاج السيارة آي.إس للعام الجديد لكن من المنتظر طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.