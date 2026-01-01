الجيش الأمريكي يعلن مقتل 8 أشخاص باستهداف 5 سفن بالمياه الدولية



أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية مقتل 8 أشخاص جراء تنفيذ قواتها هجمات استهدفت سفنا يشتبه في نقلها مخدرات عبر المياه الدولية.

وذكرت في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ليلة الأربعاء الخميس، أنه بتوجيه من وزير الدفاع بيت هيغسيث، تم في 30 ديسمبر 2025 تنفيذ هجمات على ثلاث سفن في المياه الدولية.

وأضافت أن المعلومات الاستخبارية أكدت أن السفن كانت تنقل مخدرات، وأن الهجمات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، فيما قفز الآخرون إلى البحر.

وقالت القيادة الجنوبية في تدوينة أخرى، الخميس، إن القوات الأمريكية نفذت أمس الأربعاء هجمات إضافية على سفينتين في المياه الدولية.

وأشارت إلى أن السفينتين كانت تديرهما جماعات تصنفها الولايات المتحدة "تنظيمات إرهابية"، وأن الهجمات أدت إلى مقتل خمسة أشخاص.

ووفق تقارير إعلامية أمريكية، فإنه منذ مطلع سبتمبر الماضي، نفّذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 26 هجوما على قوارب تدعي واشنطن أنها تنقل مخدرات في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص.

وأثارت الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي على تلك القوارب والاستهداف المباشر للأشخاص على متنها، جدلا بشأن "عمليات القتل خارج نطاق القانون" في المجتمع الدولي.