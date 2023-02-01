بوتين يأمر بدعم المناطق الحدودية المتضررة من القصف الأوكراني

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن سلطات بلاده لن تتوان عن تقديم المساعدة للمدنيين المتضررين في المناطق الحدودية، جراء القصف الأوكراني.



وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قال بوتين خلال اجتماع مع حاكم مقاطعة بيلغورود، متحدثا عن سكان المناطق الحدودية مع أوكرانيا: «أؤكد أن الدولة ستساعد المتضررين على الدوام، سنبذل قصارى جهدنا ولن نترك أي شخص يعاني بمفرده».



وتقول موسكو إن نظام كييف اعتدى مرارا على المناطق السكنية الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية، لا سيما بعد ما وصفته بـ«الانتكاسات العسكرية» للجيش الأوكراني.



وقال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف جلادكوف، في 30 يناير، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلجورود، وفي المنطقة المحيطة بها.



وأضاف عبر حسابه الرسمي بتطبيق «تليجرام»: «انطلقت وسائط دفاعنا الجوي فوق بيلجورود والمنطقة المحيطة بها، وبحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات، خدمات الطوارئ تباشر الوضع على الأرض».