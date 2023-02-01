الزمالك: «سجلنا اللاعبين في القائمة قبل غلق باب القيد»

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أعلن أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين بنادي الزمالك، قيد الصفقات الجديدة في قائمتي الفريق الأبيض المحلية والإفريقية، قبل غلق باب القيد الشتوي.

وكان اتحاد الكرة قد رفض قيد صفقات الزمالك الجديدة من بينها ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان، بسبب المديونيات التي تصل إلى 60 مليون جنيه عن صفقات سابقة ومستحقات.

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات لقناة ناديه: «قمنا بتسجيل اللاعبين على سيستم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتم قيد اللاعبين في قائمة الفريق المحلية والإفريقية».

وأضاف: «تم تسجيل اللاعبين في قائمة الفريق قبل غلق باب القيد، ولكن الخطوات المتبقية هي إجراءات إدارية ومالية فقط، سيتم تسويتها في وقت لاحق وهناك تعنت واضح من مسؤولي الاتحاد».

وأتم: «قدمنا خطابا رسميا لاتحاد الكرة، بتحويل مستحقات النادي من الجزيري وساسي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"».