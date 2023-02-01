أوكرانيا تحقق مع وزير داخلية سابق حول تحطم مروحية «خِلفه»

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أعلنت أوكرانيا اليوم الأربعاء فتح تحقيق مع وزير داخلية سابق في قضية تحطم مروحية وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي.

ونفّذت السلطات الأوكرانية سلسلة مداهمات وعمليات أمنية استهدفت شخصية نافذة وإدارات ومسؤولين في إطار مكافحة الفساد المستشري في البلد خصوصًا في مجال إمدادات الجيش، في خضمّ الحرب مع روسيا.

وأعلن زعيم حزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ديفيد أراخاميا، أن العمليات التي نفّذتها الشرطة استهدفت خصوصًا الملياردير إيجور كولومويسكي، ووزير الداخلية السابق أرسين أفاكوف، ومكتب الضرائب الأوكراني فيما عُلّقت مهام إدارة الجمارك، وشملت زيارات المحققين أيضًا منازل ومكاتب مسؤولين كبار في وزارة الدفاع.

وقُتل 18 شخصاً بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي، وطفلان، جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال، صباح 18 يناير في منطقة كييف، حسب ما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وأشارت الشرطة في بيان لها، إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وأكدت شرطة كييف سقوط 22 مصابا، بينهم 10 أطفال تم نقلهم إلى المستشفيات.

وكانت طائرة الهليكوبتر قد تحطمت بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في مدينة بروفاري الأوكرانية في منطقة كييف، بحسب أوليكسي كوليبا رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف.