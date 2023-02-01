رزان مغربي تتعاقد مع قناة «هي» لتقديم برنامج مسابقات

تعاقدت الفنانة اللبنانية رزان مغربي مع قناة "هي" حيث تعود إلي الشاشة من خلال برنامج مسابقات مختلف، يشارك فيه الجمهور ويقدم جوائز ذهبية ونقدية ثمينة حسب بيان المحطة المقرر انطلاقها قريبا.

رزان مغربي إعلامية و مغنية و ممثلة لبنانية تتميز، ومن أشهر البرامج التي قدمتها؛ أغلب السقا ، اللعيب، لعبة الحياة وكثير من برامج المنوعات في مصر والوطن العربي.

من المقرر أن يتم إطلاق قناة «هي» خلال الأيام القليلة القادمة، وهي قناة متخصصة تهتم بالمرأة المصرية والعربية في عالم التجميل والصحة والطبخ والموضة والأزياء وغيرها.

وشددت إدارة القناة على حرصها الشديد، لتقديم الرؤية الإعلامية الصحيحة، التي تستهدف النهوض بوعي المرأة من كل الجوانب .