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تخطط الولايات المتحدة لإرسال صواريخ بعيدة المدى للمرة الأولى إلى أوكرانيا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، الأربعاء.

وعلق الكرملين على الخطوة بقوله، إن "إمداد أمريكا لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لن يمنع روسيا من تحقيق أهدافها.

ونفى الكرملين أي إمكانية لعقد مفاوضات منتظرة في الوقت الحالي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن.

وحول معاهدة ستارت النووية التي تربط بين موسكو وواشنطن، ذكر الكرملين أن واشنطن "دمرت القواعد القانونية لمعاهدة ستارت الجديدة".

وكانت الولايات المتحدة قد انتقدت، الثلاثاء، انتهاكات روسية للمعاهدة.

وبينما أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميجال عن قمة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي ستعقد في كييف، الجمعة المقبلة، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حكومته التفاوض مع مينسك لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا.

ونقلت رويترز عن مسؤوليْن أمريكيين قولهما، إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا.

وأضاف المسؤولان أن المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لكييف من المتوقع أن تشمل للمرة الأولى صواريخ طويلة المدى، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة أخرى.