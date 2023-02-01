 ضبط عمالة أجنبية مخالفة بقرية سياحية بالغردقة - بوابة الشروق
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ضبط عمالة أجنبية مخالفة بقرية سياحية بالغردقة

كمال رشاد
نشر في: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 2:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 فبراير 2023 - 2:42 ص

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بتكليف من اللواء أشرف البيه رئيس المدينة حملة للتفتيش والمرور على منشأة سياحية بالتنسيق مع الطب البيطري والإدارة الصحية والأمن الصناعي ومكتب العمل والبيئة مدينة والشئون القانونية بالمدينة تحت اشراف مدير عام إدارة اللجان والمجالس بالمدينة وأشادت اللجنة بتوافر الاشتراطات البيئية ووجود تراخيص للمنشأة.

ورصدت اللجنة بعض الملاحظات الصحية واشتراطات الأمن الصناعي وعدم استيفاء نسبة ٥% من تعين العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم تسوية رصيد الاجازات وعدم تقديم ما يفيد عمل نسخة عقد لكل عامل ووجود عدد ٩ عمالة اجنبية تعمل بدون تصريح بشكل مخالف للقانون.


 

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