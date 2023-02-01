كريستال بالاس يضم الفرنسي أحمادا من شتوتجارت

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، مساء الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي الشاب نويرو أحمادا من صفوف شتوتجارت الألماني، في انتظار وصول الاستغناء الدولي.

وبدأ أحمادا - 20 عاما - لاعب المنتخب الفرنسي للشباب ، مسيرته عبر أكاديمية يوفنتوس ثم انتقل لشتوتجارت قبل عامين.

وقال أحمادا للموقع الرسمي لكريستال بالاس: "سعيد للغاية بالانضمام لهذا النادي، إنه ناد رائع، متحمس للغاية لبداية المشوار".

وأضاف: "أريد أن أظهر إمكاناتي، أريد مساعدة الفريق من خلال إمكاناتي ، أريد أن أخوض المباريات والعمل والتدريب بقوة والتطور ومساعدة الفريق".