كريستال بالاس يضم الفرنسي أحمادا من شتوتجارت

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، مساء الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي الدولي الشاب نويرو أحمادا من صفوف شتوتجارت الألماني، في انتظار وصول الاستغناء الدولي.
وبدأ أحمادا - 20 عاما - لاعب المنتخب الفرنسي للشباب ، مسيرته عبر أكاديمية يوفنتوس ثم انتقل لشتوتجارت قبل عامين.
وقال أحمادا للموقع الرسمي لكريستال بالاس: "سعيد للغاية بالانضمام لهذا النادي، إنه ناد رائع، متحمس للغاية لبداية المشوار".
وأضاف: "أريد أن أظهر إمكاناتي، أريد مساعدة الفريق من خلال إمكاناتي ، أريد أن أخوض المباريات والعمل والتدريب بقوة والتطور ومساعدة الفريق".