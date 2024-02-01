 بعد نحو عام من وقوع زلزال تركيا.. 100 شخص مازالوا في عداد المفقودين - بوابة الشروق
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بعد نحو عام من وقوع زلزال تركيا.. 100 شخص مازالوا في عداد المفقودين

إسطنبول - (د ب أ)
نشر في: الخميس 1 فبراير 2024 - 4:24 م | آخر تحديث: الخميس 1 فبراير 2024 - 4:24 م

بعد نحو عام من وقوع زلزال مدمر في تركيا، أودى بحياة عشرات الآلاف، تقول أسر وأقارب أنهم مازالوا يبحثون عن أكثر من 100 شخص مازالوا في عداد المفقودين.

وقالت سيما جوليتش الأمينة العامة للرابطة المحلية للأسر للصحفيين في العاصمة أنقرة، اليوم الخميس، إن ما لا يقل عن 145 شخصا، من بينهم 38 طفلا، يعتقد أنهم مازالوا في عداد المفقودين.

وأضافت أن الأسر لم تتمكن حتى الآن من تحديد مكان المفقودين، على الرغم من أنهم انتظروا بجانب الأنقاض لحين إزالتها، وقاموا بالبحث مع السلطات، كما قاموا بتفقد المستشفيات.

وطالبت الرابطة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق، كما أنها تريد فتح مقابر معينة لأخذ عينات الحمض النووي .

ولم تقدم وزارة الداخلية التركية أي بيانات بشأن عدد المفقودين بعد الزلازل.

وكان زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر قد ضربا جنوب شرق تركيا في السادس من فبراير 2023، مما أسفر عن مقتل أكثر من 53 ألف شخص، وفقا للبيانات الرسمية.

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