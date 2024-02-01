رشا سمير تستضيف الروائية العمانية بشرى خلفان بمبادرة كاتبان وكتاب

تستضيف الروائية الدكتورة رشا سمير القاصة والروائية العمانية بشرى خلفان في حوار خاص حول رواية دلشاد ومجمل أعمالها، وذلك ضمن فعاليات مبادرة (كاتبان وكتاب).

جدير بالذكر أن الروائية بشرى خلفان لها العديد من الاصدارات من بينها: رفرفة- مجموعة قصصية -2004- المؤسسة العربية للدراسات والنشر، غبار، نص مفتوح- 2008- دار أزمنة، صائد الفراشات الحزين - نص مفتوح- 2010- مؤسسة الانتشار العربي، مظلة الحب والضحك -نصوص شعرية- 2013.- دار الغشام، حبيب رمان- مجموعة قصصية- 2014- مؤسسة الإنتشار العربي، الباغ - رواية- ٢٠١٦ - دار مسعى، حيث لم يعرفني أحد- قصص- ٢٠٢٠- دار مسعى، ما الذي ينقصنا لنصبح بيتا- نصوص شعرية- ٢٠٢٠- دار مسعى، دلشاد – رواية - ٢٠٢١- منشورات تكوين، الباغ – رواية -٢٠٢٢- منشورات تكوين، مقال أسبوعي في جريدتي الوطن والرؤية. ٢٠٠٢-٢٠١١.

كما شاركت في إعداد وكتابة بعض حلقات المسلسل الكارتوني يوم ويوم ٢٠١١، وشاركت في إعداد كتاب "عمان: تأملات من ماض غير بعيد" - للكاتب والمصور الأمريكي يوجين .أتش. جونسون، وشاركت أيضا في إعداد كتاب حول المرأة العمانية - قيد النشر- للكاتبة الأمريكية د. ليندا باباس.

وقد حازت أعمالها على العديد من الجوائز منها: جائزة جمعية الكتاب والأدباء عن كتابي غبارـ ٢٠١٢، وتوجت شخصية معرض الكتاب الثقافية ـ٢٠١٩، ووصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية عن رواية دلشاد ـ٢٠٢٢، جائزة كتارا للرواية عن رواية دلشاد ـ٢٠٢٢