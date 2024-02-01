انتعاشة سياحية في الأقصر بزيادة إقبال 14%

شهدت محافظة الأقصر حالة من الحيوية والنمو السياحي مؤخرا، حيث يتوافد عليها سياح من مختلف الدول للاستمتاع بالطقس الشتوي الجميل.

وقال محمد عثمان، عضو اتحاد شركات السياحة بالأقصر، إن الأقصر تحظى بإقبال سياحي كبير منذ احتفالات رأس السنة، وأن نسبة الزيادة تصل إلى 14% مقارنة بالفترة السابقة للعام الحالي، مشيرا إلى أن السياح الإسبان يتصدرون القائمة، يليهم الإيطاليون والفرنسيون.

وأضاف عثمان، لـ"الشروق"، أن الأقصر تستقبل أيضا سياحا من دول جنوب شرق آسيا، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية، والتي كانت غائبة عن السوق السياحي المصري لفترة طويلة، واصفا إياهم بـ"سياحة التنين"، التي تعد عنصرا أساسيا لصناعة السياحة في مصر هذا العام.

وأوضح أن السوق الإسباني يقود حركة التدفقات للعام الثاني علي التوالي بعد أن توالت رحلاته علي مدار العام بدلا من موسم واحد فقط، ومن أبرز سمات الموسم النشاط الكبير لرحلات اليوم الواحد بين الوجهات الشاطئية ووجهات السياحة الثقافية كنتيجة مباشرة لتحسين البنية التحتية وجودة الطرق.

في ذات السياق، قال الطيب غريب، مدير معابد الكرنك بالأقصر، إن المعبد يشهد في هذه الفترة بصفة يومية زيارة ما يقرب من 5 آلاف زائر على الأقل وحتى 9 آلاف زائر من جنسيات سويدية وأمريكية واسكتلندية، وأوكرانية، صربية، مكسيكية، نمساوية، ورومانية، بالإضافة إلى عدد من الزائرين المصريين المتوافدين عليه.

وأضاف غريب في تصريحات لـ"الشروق"، أن أعداد السياح الوافدين لزيارة المعبد تزايدت بشكل كبير جدًا في الفترة الأخيرة نتيجة احتفالات السنة الجديدة وأجازات نصف العام.

وقال محمد حراجي، عضو نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، إن تحسن الأحوال الجوية بالمحافظة ساهم بشكل كبير أيضا في زيادة التدفقات السياحية الوافدة إلى الأقصر.

وأكد حراجي، لـ"الشروق" أن هناك انتعاشة كبيرة لجميع العاملين في القطاع السياحي، ازدادت مع استقبال الأقصر للمجموعات السياحية الوافدة لقضاء إجازة أعياد الميلاد بين الحضارة المصرية بالأقصر مع الاحتفالات الخاصة التي تقام بجانب الزيارات، حيث تقوم لجنة التسويق السياحي بإقامة احتفالات في المزارات الأثرية، وتقديم الهدايا للأطفال من السائحين.