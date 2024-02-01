محاكمة ناشطة المناخ تونبرج على خلفية المشاركة في مظاهرة بوسط لندن

من المقرر أن تمثل ناشطة المناخ جريتا تونبرج أمام المحكمة لتحاكم في جريمة الإخلال بالنظام العام في مظاهرة بوسط لندن العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكان قد ألقي القبض على السويدية التي تبلغ 21 عاما من العمر خلال المظاهرة التي نظمت بالقرب من فندق انتركونتيننتال في مايفير في 17 أكتوبر، بينما كان رؤساء تنفيذيون لشركات نفط يلتقون في الداخل في منتدى ذكاء الطاقة.

ولم تقر تونبرج ومتظاهران آخران من منظمة "لندن الخالية من الوقود الأحفوري" واثنان من نشطاء جرينبيس (السلام الأخضر) أمام محكمة وستمنستر الجزئية في نوفمبر، بالذنب في خرق البند 14 من قانون النظام العام لعام 1986 باعتراض مدخل الفندق.

ومن المتوقع أن يمثلوا أمام نفس المحكمة صباح اليوم الخميس لمحاكمتهم، المقدر أن تستمر يومين.