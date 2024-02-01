ضبط 30 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بمدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و3 مخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، بمركز الرحمانية.

وفي مركزي حوش عيسى وشبراخيت تم ضبط 152 كرتونة زيت، و200 صفيحة سمن، و2 طن مكرونة جميعها مجهولة المصدر.

وفي مركزي وادي النطرون وبدر، تم ضبط 30 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق قبل بيعها بالسوق السوداء، و64 شيكارة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و30 كيلوجرام سكر وطن محسن زراعي، و500 كيلوجرام أسمنت مجهول المصدر، كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لبدالين تموينين لغلقهما المحال في أوقات العمل الرسمية.

وفي حملة مماثلة بمركز إدكو، تم ضبط 6 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبزين لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ومخبزين لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، و6 مخابز لتوقفها عن العمل بدون إذن مسبق، كما تم تحرير 12 محضرا لعدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.