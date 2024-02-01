بايدن يفرض عقوبات على 4 مستوطنين بسبب العنف ضد الفلسطينيين في الضفة

أدرج الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، 4 مستوطنين إسرائيليين على القائمة السوداء، في إطار أمر تنفيذي جديد يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.



وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.



وأدت الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى ضغوط متزايدة من بعض أبرز حلفاء بايدن الديمقراطيين، لاتخاذ إجراءات لكبح جماحها.



وقال مسئولان بارزان في إدارة بايدن، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن "الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن، يمنع المستوطنين الإسرائيليين الأربعة (لم يتم ذكر أسمائهم أو مناصبهم) من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ويجمد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد".



وأشار المسئولان إلى أنه يُحظر أيضاً على مواطني الولايات المتحدة عمومًا التعامل معهم (من خلال تمويلهم أو المساهمة بأموال لهم).



وكشف المسؤولان أنه تم "فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين على خلفية ممارسة أنشطة مختلفة، بما في ذلك الانخراط في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، والترهيب، وتدمير الممتلكات، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين".



وقال أحد المسئولين، إن العقوبات تهدف إلى معالجة "الأفعال التي تقوض السلام والاستقرار والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".



ونفى المسئول الأمريكي التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهما سياسيان يمينيان متطرفان مثيران للجدل، وكانا في طليعة حركة الاستيطان.