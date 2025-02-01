محافظ شمال سيناء: لا عراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن كل الأمور تمضي على قدم وساق فيما يخص تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه لا توجد أي عراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أنه في فترة غلق معبر رفح بسبب العمليات التي كانت دائرة في قطاع غزة من قِبل الجانب الإسرائيلي، فإنّ غرفة الأزمة المُشكَّلة على مستوى الدولة كانت تباشر أعمالها عبر وضع ترتيبات دقيقة حتى تحين اللحظة الراهنة.

ولفت إلى أن هذه الاستعدادات أدت إلى عدم وجود أي مشكلات في أي شيء، لا سيما المستلزمات الإغاثية حيث لا يوجد بها أي نقص، كما أن هناك تنظيمًا شديدًا لكل التفاصيل التي يتم العمل عليها.

وشدد على أنهم يعملون بكل ما أوتوا من جهد وصبر لمواصلة العمل على دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وتخفيف الأعباء عنهم.