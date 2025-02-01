إصدار أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار الأسبوع الجاري

يعتزم البنك المركزى المصرى إصدار أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار الأسبوع الجارى لأجل عام، وذلك فى ظل استحقاق أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل بقيمة مليار و61 مليون دولار، كانت لأجل عام، مع عائد بلغ 5.1%.

وقامت الحكومة الأسبوع الماضى بجمع مليارى دولار من إصدارها من سندات دولية، وسط طلبات قاربت على نحو 10 مليارات دولار. وتم الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.625% ما جاء دون التسعير الأولى البالغ 9.25%.

وتشهد البلاد زخما كبيرا فى الحصول على تمويلات خارجية خلال الفترة الأخيرة، ما يُعد تطورا ملحوظا فى هذا الصدد. مع انتظار موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، فإنها قد حصلت بالفعل على تمويلات خارجية مؤخرا.