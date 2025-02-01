وزير الخارجية القطري: دعوات التهجير من غزة ستجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية

شارك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في الاجتماع السداسي العربي بشأن الأوضاع فلسطين، الذي انعقد اليوم في القاهرة، بدعوة من جمهورية مصر العربية، ومشاركة وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين بجانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الملفات، لا سيما ملف التهجير، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع، وضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتمكينها من أداء تكليفها الأممي.

وجدد وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، رفض دولة قطر القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة، لافتاً إلى أن مثل هذه الدعوات من شأنها أن تجدد المواجهات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتضاعف معاناة الشعب الفلسطيني.