33 % زيادة في واردات مصر من السيارات الصينية خلال 11 شهرا

استيراد 22 ألف سيارة يابانية ونحو 13 ألف كورية و7 آلاف من أوروبا

قفزت واردات مصر من السيارات الصينية بنسبة 33% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، لتصل إلى 26.5 ألف سيارة فى مقابل 19.9 ألف سيارة تم استيرادها بالأشهر المماثلة من عام 2023.

وبحسب أحدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت أعداد السيارات اليابانية المستوردة خلال أول 11 أشهرا من العام الماضى، بنحو 5% لتصل إلى 22.7 ألف سيارة مقابل 21.7 ألف سيارة يابانية تم استيرادها بالفترة المماثلة من العام السابق له.

وبحسب التقرير الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه، زادت أيضًا أعداد السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية بنسبة 50% خلال 11 شهرا لتصل إلى 13.5 ألف سيارات مقابل 9 آلاف سيارة فى الفترة المماثلة من 2023.

كما زادت السيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل طفيف بلغت نسبته 14% لتسجل 786 سيارة فقط مقابل 689 مركبة بالفترة المماثلة.

وفق التقرير، فإن مصر استوردت من دولة الهند نحو 68 سيارة فقط وذلك مقابل سيارة واحدة فقط تم استيرادها خلال نفس الفترة من عام 2023.

فى مقابل ذلك، تراجعت واردات السيارات الأوروبية لمصر بنسبة 24% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر الماضيين، لتصل إلى 7.1 ألف سيارة فى مقابل 9.3 ألف سيارة تم استيرادها بالفترة المماثلة من 2023.

يشار إلى أن مبيعات سوق السيارات فى مصر ارتفعت خلال أول 11 شهر من العام الجارى بنسبة 11.66% لتصل إلى 89.268 ألف مركبة، مقابل 79.944 ألف مركبة فى الفترة المماثلة من 2023، بحسب «أميك».

وانخفضت مبيعات سيارات الركوب فى مصر خلال عام 2023 بنسبة 51% لتسجل 90.359 ألف سيارة مقابل 184.771 ألف سيارة خلال 2022، بحسب «أميك».

ويوجد العديد من مصانع السيارات فى مصر، سواء لشركات محلية أو تعود للشركات الأم، ومنها «نيسان صنى ونيسان سنترا، تويوتا فورتشنر، كيا سورينتو، إم جى 5، وبى واى دى 3، لادا جرانتا، هيونداى النترا HD، هيونداى أكسنت RB، وشيرى تيجو، شيرى أريزو، وجيلى، وشيفروليه أوبترا».

وتأمل الحكومة فى تعزيز قطاع السيارات فى مصر؛ حيث أصدرت عام 2018 قرارا بألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا فى السيارات المجمعة فى مصر عن 46%.

وعانى قطاع السيارات فى مصر خلال آخر 3 أعوام من تبعات وقف الاستيراد بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية، إلى جانب ارتفاع أسعارها فى السوق المحلية بحوالى خمسة أضعاف بسبب هبوط قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأطلقت مصر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين فى الخارج، على مرحلتين بدأت الأولى فى نوفمبر 2022، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة فى منتصف مايو الماضى كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار. والمرحلة الثانية تم انتهائها مطلع مايو الماضى.