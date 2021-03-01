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القوات البحرية السودانية تستقبل سفينة حربية روسية

البحرية الروسية
البحرية الروسية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 7:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 7:50 ص

 استقبلت القوات البحرية السودانية، متمثلة في قاعدة بورتسودان البحرية، الفرقاطة الحربية الروسية "ادميرال جريجور روفيثش"، التي رست بميناء بورتسودان اليوم الأحد.
وذكر الإعلام العسكري، في بيان مساء اليوم الأحد، أن إجراءات الاستقبال تمت حسب التقاليد البحرية العسكرية العالمية المتعارف عليها، وحيا قائد السفينة كل الجهات التي شاركت في حفل الاستقبال بالميناء.
وأوضح الإعلام العسكري أن زيارة السفينة الروسية تعتبر واحدة من النشاطات المعتادة في العلاقات الدبلوماسية بين القوى البحرية العالمية، وتقليدا متبعا بين الجيوش.

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