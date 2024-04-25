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أعداد جريدة الشروق
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إيران: مقتل إرهابيين اثنين في هجوم بطائرة مسيرة جنوب شرق البلاد

د ب أ
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 11:56 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 11:56 م

ذكر تقرير إخباري أن القوات الامنية الإيرانية شنت هجوما بطائرة مسيرة على سيارة للإرهابيين في ضواحي مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، مساء اليوم، أن الهجوم أسفر عن مقتل إرهابيين اثنين.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق. كانت مصادر مطلعة، ذكرت في وقت سابق من الشهر الجاري إن سيارتين للشرطة الإيرانية تعرضتا ، لاعتداء من قبل إهابيين على طريق بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن الاعتداء أسفر عن مقتل 6 من عناصر الشرطة وإصابة آخرين.

وأعلنت جماعة "جيش العدل" المسلحة التي تصنفها طهران جماعة إرهابية، مسئوليتها عن الهجوم.


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