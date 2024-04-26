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الشروق تكشف قائمة الأهلي لمواجهة مازيمبي

خالد الإتربي
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 1:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 1:08 ص

استقر السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، على القائمة التي سيخوض بها مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه مازيمبي، في تمام العاشرة من مساء غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة.

قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمود متولي - محمد هاني- رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - على معلول.

خط الوسط: كريم وليد - محمد مجدي أفشة - أحمد عبدالقادر- عمرو السولية - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات - إمام عاشور.

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - أنتوني موديست - وسام أبوعلى.

واستعبد كولر كلا من: محمد الشناوي - حمزة علاء-كريم الدبيس- طاهرمحمد طاهر- كريم فؤاد- خالد عبدالفتاح -آليو ديانج-مروان عطية-كريستو.


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