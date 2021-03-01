قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تسجيل العقارات سيتم بنفس الإجراءات القديمة لحين حلول يوم 31 ديسمبر لعام 2021، لافتًا إلى أن إرجاء نفاذ تعديل المادة 35 مكرر حتى ذلك التاريخ يحقق هدف القيادة السياسية بالتخفيف عن المواطنين وضمان حقوقهم والحصول عليها في سهولة ويسر.

وتوجه ياقوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس الأحد، بالتحية للحكومة والبرلمان والتعاون المثمر بينهما لتقديم العديد من الخدمات والتخفيف عن المواطنين، بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري.

ولفت إلى إصدار ضوابط وحلول تحت نظر النواب لدراسة المشروعات المقدمة، قائلًا إن الاعتراف بالعقد الأخير في التسجيل من شأنه إيجاد تيسيرات مطلوب تنفيذها.

وذكر رئيس الشهر العقاري، أن المصلحة عادت لسابق عهدها بأن تكون جهة لبحث الملكية برسوم ثابتة ونقل الملكية وتسليم صورة العقد، قائلًا إن التعديلات الجديدة منعت الازدواج بين الضرائب والشهر العقاري، وحددت جهة معلومة لسداد التصرفات العقارية.

وحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ملف التسجيل في الشهر العقاري، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار عمر مروان وزير العدل، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع، الذي شارك فيه عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر 2021.