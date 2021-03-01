قال وزيرالخارجية الأمريكي انتوني بليكن، إن المبعوث الامريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج أفاد بان السعودية والحكومة اليمنية أبديتا التزاما بالتوصل إلى حل للصراع في اليمن، ودعا الحوثيين إلى إبداء نفس الالتزام.



وأضاف خلال كلمة في مؤتمر المانحين لليمن، اليوم الاثنين "ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم عبر الحدود وهجماتهم العسكرية التي تطيل أمد هذه الحرب" بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية وصلت (د.ب.أ) نسخة منه.



وتابع "نحن ندعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث في جهودهما لوقف إطلاق النار ، وزيادة وصول المساعدات الإنسانية، واستئناف محادثات السلام. وندعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي ووقف الهجمات على المدنيين".



وأوضح "تتمثل الخطوة الأولى الضرورية في وقف هجومهم (الحوثيون) على مأرب، المدينة التي يعيش فيها مليون نازح داخليًا، والانضمام إلى السعوديين والحكومة في اليمن في اتخاذ خطوات بناءة نحو السلام".



وذكر أن الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن هي الأكبر والأكثر إلحاحًا في العالم. هناك عشرون مليون شخص، من بينهم ملايين الأطفال ، في أمس الحاجة إلى المساعدة، والولايات المتحدة ملتزمة بالقيام بدورها ، سواء لتقديم المساعدة أو للمساعدة في معالجة العقبات التي تقف في طريق وصول المساعدات الإنسانية.



وأعلن عن ما يقرب من 191 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية من الولايات المتحدة ، وبذلك يصل "تمويلنا للعام المالي 2021 إلى أكثر من 350 مليون دولار".



واستطرد "إجمالاً ، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 4ر3 مليار مساعدات للشعب اليمني منذ بدء الأزمة قبل ستة أعوام".



وأوضح "يجب على جميع الأطراف في شمال وجنوب اليمن وقف التدخل في عمليات الإغاثة والسماح بوصول المساعدة إلى الأبرياء من النساء والأطفال والرجال الذين تحملوا وطأة هذه الأزمة".



ومنذ أكثر من ست سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف العربي الداعم للشرعية، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، أدى إلى جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج 80 بالمئة من سكان اليمن إلى المساعدات حسب تقارير أممية.