هنا جودة تتأهل إلى ربع نهائي بطولة فرانكفورت لتنس الطاولة

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واصلت البطلة المصرية هنا جودة تألقها في منافسات بطولة فرانكفورت لتنس الطاولة ، بعدما نجحت في التأهل إلى الدور ربع النهائي، عقب تحقيق فوزين متتاليين على حساب منافساتها.

واستهلت هنا جودة مشوارها في البطولة بالفوز على الفرنسية جيا نان في دور الـ32 بنتيجة 3-2، قبل أن تواصل انتصاراتها وتتخطى البولندية ناتالي باجور بالنتيجة نفسها، 3-2، في مواجهة دور الـ16.

وتنتظر هنا جودة تحديد منافستها في الدور ربع النهائي، لمواصلة مشوارها المميز والمنافسة على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وكانت البطلة المصرية قد توجت منذ أيام بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة 2026، لتواصل سلسلة إنجازاتها على الساحة القارية والدولية.