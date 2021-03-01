نيجيريا تنفي ما تردد حول إطلاق سراح طالبات المدارس المختطفات

أعلنت الحكومة النيجيرية اليوم الأحد، أنها ما زالت تجري محادثات من أجل إطلاق سراح 317 من فتيات المدارس المختطفات من مدرسة ثانوية في ولاية زمفارا شمالى البلاد، نافية تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية تفيد بإطلاق سراح الفتيات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم حاكم ولاية زمفارا، جميل البرنين مجايجي، قوله في رسالة نصية إن المفاوضات جارية مع الخاطفين لضمان إطلاق سراح الفتيات.

وكانت صحيفة "بانش" الصادرة في لاجوس قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أنه تم إطلاق سراح 317 من فتيات المدارس المختطفات منذ أمس الأول الجمعة من مدرسة ثانوية في ولاية زمفارا.

وكان اختطاف الطالبات هو الأحدث في سلسلة عمليات الاختطاف الجماعي من المدارس في أكثر دول إفريقيا سكانًا.

وكانت وكالة بلومبرج، ذكرت في وقت سابق من اليوم أن الرئاسة النيجيرية لم تؤكد بعد الإفراج عن الطالبات.

وأوضحت الوكالة أن اختطاف الطالبات أجبر العديد من حكومات الولايات النيجيرية على إغلاق بعض المدارس الموجودة في المنطقة.