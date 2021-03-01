 مقتل 35 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش اليمني بمأرب - بوابة الشروق
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مقتل 35 حوثيا خلال مواجهات مع الجيش اليمني بمأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 مارس 2021 - 6:37 م | آخر تحديث: الإثنين 1 مارس 2021 - 6:37 م

قُتل 35 عنصرًا من ميليشيا الحوثي، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في محافظة مأرب.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" عن قيادات ميدانية قولها إن الميليشيات حاولت شن هجوم على مواقع الجيش في جبهة الكسارة، غربي مأرب، وتصدت قوات الجيش للهجوم ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 35 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار.

بالتزامن دمرت مدفعية الجيش مدرعة عددا من الأطقم التابعة للميليشيا الحوثية، فيما دمر طيران تحالف دعم الشرعية دبابتين ومدرعة وثلاثة أطقم أخرى كانت في طريقها إلى الكسارة، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

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