الكويت تجدد موقفها حيال دعم اليمن وبذل الجهود لإعادة استقراره

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أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مجددا موقف بلاده الثابت والمبدئي حيال تقديم كافة أوجه الدعم لليمن ولشعبه، وبذل كافة الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه والحرص على استتباب الأوضاع السياسية والأمنية اليمنية والوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتھا التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216).

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح الیوم الاثنین مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن تيم ليندركنج، لديوان عام وزارة الخارجية الكويتية.

وشدد الوزير الكويتي على أهمية دور الولایات المتحدة الأمریكیة ومساعيها لإنهاء الأزمة الیمنیة ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني، مؤكدا دعم الكويت لكافة الجهود التي یقوم بھا المبعوث الخاص في هذا الإطار.

بدوره، قدم المبعوث الأمريكي شرحا عن آخر المستجدات والتطورات في الأزمة اليمنية.. مشيدا بما تقدمه دولة الكويت وإسهاماتها المتعددة على الصعيدين السياسي والإنساني لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع اليمن.