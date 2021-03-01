بوهاري: حادث اختطاف الطالبات فى نيجيريا سيكون الأخير

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طمأن الرئيس النيجيري محمدو بوهارى مواطنيه مساء الأحد، بأن حادث اختطاف الطالبات من مدرسة العلوم الثانوية بولاية زامفارا يوم الجمعة، الماضية سوف يكون الأخير فى البلاد.

جاء ذلك فى كلمة قرأها بالإنابة عنه وزير الطيران هادى سيريكا خلال زيارة لولاية زامفارا للتعبير عن التعاطف مع ذوى المختطفات، نقلتها صحيفة "ديلى تراست" النيجيرية.

وقال سيريكا إن الرئيس يشعر بالحزن إزاء اختطاف الطالبات، ويؤكد مجددا على أن الحكومة سوف تعبئ كافة الموارد لملاحقة الخاطفين المجرمين.

وأضاف بوهارى فى كلمته:" أن الحكومة الفيدرالية سوف تواصل شراكتها مع حكومة ولاية زامفارا ومواطنيها لحل التحديات الأمنية التى تواجه الولاية".

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا أكثر من 300 طالبة يوم الجمعة الماضية عندما اقتحموا المدرسة الثانوية بولاية زامفارا.