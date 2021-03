فاز الممثل دانيال كلويا بجائزة جولدن جلوب عن فئة أفضل ممثل مساعد في السينما، عن الفيلم الدرامي " Judas and the Black Messiah"، متفوقا بذلك على كل من الممثل ساشا بارون عن فيلم " The Trial of the Chicago 7"، وجاريد ليتو عن فيلم " The Little Things"، وبيل موراي عن فيلم " On the Rocks"، وليزلي أودورم عن فيلم " One Night in Miami".

وتعرض النجم العالمي كلويا إلى موقف محرج بانقطاع صوته أثناء تعبيره عن فرحته بالجائزة، ولكنه ظهر بعد ذلك عبر تطبيق "Zoom" بعد انقطاع الاتصال، وقدم الشكر لعائلته ووالدته وكل من ساهم في حصوله على تلك الجائزة.

يقام الآن الحفل الإفتراضي الأول لجوائز "جولدن جلوب 2021" في دورته الـ 78، والمُذاع مباشرة على شبكة "NBC" و "Dubai One"، وتقدمه كل من الممثلة الكوميدية تينا فاي وإيمي بولر، من مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا العالمية.

وتضم قائمة الأعمال المُرشحة للفوز منافسة قوية بين المخرجين الكبار، وتربع الأعمال النسائية لأول مرة على عرض قائمة المخرجات، وتتضمن قائمة الأفلام "مانك" الأكثر ترشحا بين الأعمال السينمائية، إلى جانب استحواذ "نتفليكس" على فئتي الأعمال التلفزيونية والسينمائية وحصدها 42 ترشيحاً، فيما يشهد الحفل ترشيح الراحل تشادويك بوسمان لأول جائزة جولدن جلوب بعد وفاته.