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أدانت الولايات المتحدة بشدة هجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في السعودية يوم أمس السبت.

جاء ذلك في بيان اصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وصلت نسخة منه إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وذكر البيان "لا تهدد هذه الهجمات المدنيين الأبرياء فحسب ، بل تهدد أيضًا آفاق السلام والاستقرار في اليمن".

وأضاف "ندعو الحوثيين إلى إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والمشاركة بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج بهدف إحلال السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني".

وتابع البيان"لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية ومساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران".