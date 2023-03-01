 وزير النقل يستقبل أول سفينة على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية - بوابة الشروق
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وزير النقل يستقبل أول سفينة على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية

ميساء فهمي
نشر في: الأربعاء 1 مارس 2023 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 مارس 2023 - 7:51 م

تابع كامل الوزير وزير النقل، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على رصيف (55-62) بميناء الإسكندرية، والمخطط افتتاحها رسميا خلال النصف الأول من العام الحالي.

واستقبل وزير النقل، يرافقه كل من اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، واللواء بحري نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ورؤساء الجهات المساهمة، اليوم الأربعاء، السفينة CMA CGM THAMES التابعة للخط الملاحي (CMA CGM) على رصيف المحطة والمحملة بـ 10 آلاف حاوية تقريبا، حيث يبلغ طول السفينة 300 متر ووزنها 95263 طنا.

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