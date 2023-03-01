متحدث الوزراء: عودة التوقيت الصيفي يوفر الطاقة بنسبة لا تقل عن 10%

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرارًا اليوم بعودة التوقيت الصيفي مرة أخرى، مرجعًا الأمر إلى سعي الدولة لترشيد الطاقة بأكبر قدر ممكن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تطبيق التوقيت الصيفي، ينتج عنه وفر لا يقل عن 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء والطاقة، طبقًا للدراسات التي أجريت على مدار الفترة الماضية.

وتابع: «نسبة الوفر كبيرة، في ظل الظروف الصعبة جدًا والتي يمر بها العالم»، ذاكرًا أن أسعار الطاقة والغاز الطبيعي والمواد البترولية، تشهد ارتفاعًا كبيرًا.

وأوضح متحدث الوزراء، أن تلك المواد تستخدم كمدخلات لتشغيل محطات توليد الكهرباء، موضحًا أن الحكومة تبدأ تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة الموافق 28 أبريل، لمدة 6 أشهر تنتهي يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

وذكر أن التوقيت الصيفي يبدأ تطبيقه بعد إجازة عيد الفطر، معقبًا: «الدراسات أثبتت حدوث وفر بنسبة 10%، وهو أمر جيد ونحتاجه في الفترة الحالية، في ظل ارتفاعات أسعار الطاقة والمواد البترولية».

وأضاف أن الدولة بحاجة لأي وفر حاليًا للتخفيف من الضغط على العملة الصعبة، وخاصة أنها تستورد ما يزيد عن 100 مليون برميل بترول سنويًا، قائلًا إن كميات الغاز الفائضة عن حاجة تشغيل محطات الكهرباء، ستصدر للخارج.

وأكمل: «40% من دول العالم تطبق هذا التوقيت، وليس دول نامية فقط، بل بينها أعظم الدول دخلًا على كوكب الأرض كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لنفس هذا الغرض المتعلق بتوفير الطاقة».

واستطرد: «تلك الدول تعلم قيمة الطاقة في ظل الظروف العالمية، لم نأتِ بشيء لم يأتِ به الآخرون، القرار مدروس من كل الجوانب، وميزانية الدولة أولى بالوفر المقدر بنسبة 10%».